Губернатор Полтавщини боїться, що в країні просто немає газу

Голова Полтавської облдержадміністрації Валерій АСАДЧЕВ звернувся до Секретаріату Президента з проханням, щоб Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів нараду з питання виділення регіонам дочірньою компанією «Газ України» НАК «Нафтогаз України» лімітів газу.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар губернатора області Євген ЛОПУШИНСЬКИЙ.

За його словами, на даний час керівники всіх комунальних підприємств, які повинні дати тепло в будинки жителів області, знаходяться в Києві, де ведуть переговори з представниками „Нафтогазу України”.

За словами Є.ЛОПУШАНСЬКОГО, В.АСАДЧЕВ не виключає, що “Нафтогаз” намагається встановити нові ціни на свої послуги. Також він сумнівається в тому, чи має відповідні ліміти газу сам „Нафтогаз”.

„У мене, на превеликий жаль, є інші побоювання, ніж ціна. У мене є побоювання того, що просто в країні немає газу. І це набагато гірші побоювання. Я офіційно звернувся до Секретаріату з тим, щоб Президент України зібрав нараду за участю всіх голові обласних державних адміністрацій, і, щоб усі знали реальну ситуацію, що відбувається в країні", – зазначив В.АСАДЧЕВ.

Як повідомляв УНІАН, увечері 24 жовтня влада Полтави ухвалила рішення розпломбувати всі котельні для подачі тепла в квартири городян, незважаючи на відсутність лімітів газу через заборгованість перед дочірньою компанією “Газ України” в сумі 4,1 млн. грн.

Станом на 24 жовтня, у Полтавській області без опалення залишалося 18% житлового фонду, лікарень, шкіл і дитсадків.