"Лісові афери": ГПУ повідомила про підозру меру Бучі та секретарю міськради

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

«Після величезної слідчої роботи Департаментом з розслідування у сфері економіки ГПУ сьогодні повідомлено про підозру голові Бучанської міської ради Федоруку А.П., а також секретарю цієї ж ради», - написав Луценко.

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За словами генпрокурора, Федоруку А.П. інкриміновано незаконну передачу у власність фізичним та юридичним особам 68 га земель лісового фонду першої категорії, вартістю понад 100 млн грн, а секретарю ради - 1,024 га, який у відсутність Федорука також незаконно передав земельні ділянки лісового фонду.

«В тексті підозри зазначені дуууже відомі призвіща щасливих «нових бучанців», - зауважив Луценко.

Він зазначив, що обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем).

«Слідство планує відсторонити Федорука від займаної посади. В разі переховування його від слідства ми змушені будемо оголосити його в розшук для затримання і арешту», - наголосив Луценко.