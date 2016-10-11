Яценюк розповів у ГПУ про участь Росії у злочинах проти Майдану

«Частина планів, у тому числі по розгону Майдану, на мою думку, здійснювалася за сприяння і за підтримки Російської Федерації і російських спеціальних служб», - розповів Яценюк журналістам, як повідомляє прес-служба «Народного фронту».

Надання свідчень тривало понад п’ять годин.

Арсеній Яценюк зазначив, що у цій справі працюють декількасот слідчих. Сьогодні, повідомив лідер «Народного фронту», він свідчив «двом молодим, але дуже фаховим слідчим»: «Переконаний в тому, що якщо такі люди будуть розслідувати справу, то ця справа не просто дійде до суду, а й буде обвинувальний вирок проти колишнього режиму».

Він повідомив, що дана слідча група сконцентрована на подіях з січня по лютий 2014 року: «Але для того, щоб обговорити ці події, треба було повернутися до того, що їм передувало: захоплення влади Януковичем через рішення Конституційного Суду, «харківські угоди», де Янукович отримав так звану знижку від Російської Федерації, а реально подарував до 2042 року Крим для російської військової чорноморської бази. Далі - прийняття низки актів Януковичем, в тому числі і скасування курсу на членство України в НАТО».

«Мова іде про те, які були причини масових протестів. Причина була в тому, що Янукович відмовився від європейського курсу, що Янукович продав Україну Росії, і об'єктивно за цим всім стояла Росія. Він був у них не більше, ніж політична лялька. А частина з всіх цих планів, у тому числі і по розгону Майдану, на мою думку, здійснювалася за сприяння і за підтримки Російської Федерації і російських спеціальних служб», - наголосив Яценюк.

Лідер «Народного фронту» зазначив, що на четвер, 13 жовтня, призначена ще одна його зустріч зі слідчим Генеральної прокуратури: «Адже треба відтворити всі події, всіх фігурантів і все, що відбувалося і в адміністрації президента Віктора Януковича, і при перемовинах, і на Майдані».