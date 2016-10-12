У Харкові зберігається загроза дестабілізації ситуації - Райнін

Про це він повідомив в інтерв'ю «24 каналу».

«Якщо не вживати якихось заходів і нічого не робити, то звичайно існує», - заявив він, відповідаючи на питання, чи існує на сьогоднішній день в Харкові загроза дестабілізації ситуації.

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«Що стосується Харківської області, то у нас прийнято три програми – це «антитерор», програма по (цивільній) безпеці і програма територіальної оборони», - додав Райнін.

«Харків - стратегічний регіон, Харківська область - це регіон, який має 600 км кордону: 300 - з Росією і 300 - з зоною АТО, причому і з Донецькою, і з Луганською областю. Найбільша кількість переселенців в Харківській області, кожен 10 переселенець в Харківській області. Це форпост не тільки України, це форпост Європи, тому що це на Сході крайня мирна точка Європи », - заявив він.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко в кінці серпня призначив Ігоря Райніна главою адміністрації президента, відзначивши успішну роботу Райнина на посаді голови Харківської ОДА.