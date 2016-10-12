В НАТО вперше пройшла зустріч групи "Друзів України"

Українську сторону представила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає власний кореспондент УНІАН.

За словами Климпуш-Цинцадзе, темами для обговорення були питання стану реформ сектору безпеки та оборони в Україні, з якими "загрозами стикається Київ, що ми очікуємо від нашої співпраці з НАТО, і що ми, як країна-партнер, можемо запропонувати". "Я переконана в тому, що ми багато що можемо додати, щоб загальна регіональна безпека була забезпечена більш ефективно - ми є не тільки споживачами безпеки, а і контрибюторами", - сказала вона.

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До складу групи "Друзів України" увійшли ряд послів - постійних представників країн-членів альянсу, зокрема, США, Польщі, Великобританії, Франції, Італії та інші.

Ініціатором створення групи "Друзів України" є Расмуссен.

Крім того, під час перебування в штаб-квартирі НАТО український віце-прем'єр зустрілася із заступником генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Алехандро Гонзалесом, проінформувавши його про хід реформ в Україні.