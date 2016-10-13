Київ розраховує на солідарність Угорщини щодо ситуації на Донбасі - МЗС

Про це Радіо Свобода заявив заступник голови українського МЗС Вадим Пристайко за підсумками зустрічі у Будапешті на рівні заступників міністрів.

За його словами, сторони обговорювали шляхи розв’язання воєнного конфлікту на Донбасі та засоби посилення тиску на Росію з боку ЄС та Угорщини.

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«Ми мали сьогодні розмову з двома статс-секретарями у МЗС Угорщини. Ми не зустрічались із міністром Пейтером Сійярто, оскільки він 28 жовтня приїде з візитом до Києва. Також нині відбулася розмова з експертами і фахівцями у будапештському інституті міжнародних відносин і торгівлі. Там були у більшості знавці у сфері безпекових питань. Це була зацікавлена розмова. Ми розраховуємо, що нашу позицію зрозуміє не тільки уряд Угорщини, але й прості угорці, чому вони повинні проявити солідарність і надати допомогу сусідній державі у цій дуже складній боротьбі»,– сказав Пристайко 12 жовтня у Будапешті.

У середу у МЗС Угорщини в Будапешті на прохання української сторони відбулася зустріч на рівні заступників міністрів, де обговорювалася ситуація щодо виконання мінських домовленостей і шляхи досягнення миру на Донбасі. Українську сторону представив заступник голови МЗС Вадим Пристайко.