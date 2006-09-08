Якщо Ющенко і Янукович не домовляться, законів про Кабмін буде два

Секретаріат Президента України рекомендує обговорити питання технології внесення у Верховну Раду законопроекту про Кабінет Міністрів під час зустрічі Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу радник Президента, керівник Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента Ігор КОЛІУШКО.

«Ми рекомендуємо, щоб це питання, власне питання технології доопрацювання і внесення законопроекту було предметом обговорення на цій зустрічі», - сказав він.

За словами І.КОЛІУШКА, на сьогодні і Секретаріат Президента, і Кабінет Міністрів доопрацьовують цей законопроект, проте узгодженої роботи поки що не відбувається.

І.КОЛІУШКО також не виключив, що може бути внесено два варіанти законопроекту про Кабінет Міністрів - від Секретаріату та уряду. «Ми як Секретаріат і Президент особисто робимо усе, щоб знайти домовленість і щоб цей законопроект був єдиним», - сказав він.

Як нагадав І.КОЛІУШКО, цього тижня законопроект обговорювався на засіданні Кабміну, проте остаточного рішення прийнято не було. Він зазначив, що у Секретаріаті Президента є стурбованість тим, що завдання адміністративної реформи може бути підмінене локальними питаннями, які хочуть вирішити окремі урядовці.

І.КОЛІУШКО також зауважив, що в Універсалі національної єдності чітко зазначено, що вносити цей законопроект разом із законопроектом про державну службу у новій редакції має Президент України. «Ми не бачимо на сьогодні потреби переглядати це», - сказав він.

За словами І.КОЛІУШКА, доопрацювання законопроекту не повинно відбуватися утаємничено від Кабінету Міністрів. Він зазначив, що сьогодні є пропозиція створити спільну робочу групу в Кабінеті Міністрів за участю представників Секретаріату Президента, яка б обговорила усі положення законопроекту. Після цього, за словами І.КОЛІУШКА, цей законопроект стане предметом розгляду Національної ради з питань державного управління і місцевого самоврядування, яку очолює Президент України, а потім Президент має внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради.