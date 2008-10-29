Росія має надію, що Коновалюк нариє на Ющенка і без неї

Росія шкодує, що влада України «бравує» постачаннями зброї до Грузії.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій РЯБКОВ, слова якого наводить російська газета «Коммерсант» у номері від 29 жовтня ц.р. у статті «Віктора Ющенка б`ють його ж зброєю».

За словами С.РЯБОВА, є цілий ряд міжнародних документів, які регулюють продаж зброї, під якими підписувалися представники української влади.

"Це документ ОБСЄ від 1993 року, який регулюює передачу звичайних озброєнь, також є документ ОБСЄ про легку і стрілецьку зброю. Але у разі з Україною йдеться про важке наступальне озброєння. Причому Київ не заперечує факти його передачі Грузії перед конфліктом і задовго до нього», - сказав С.РЯБОВ.

«Ми це питання порушуємо в усіх міжнародних форматах і шкодуємо про те, що українські колеги бравують своїми порушеннями", - підкреслив він.

При цьому С.РЯБОВ зазначив, що покарати Україну міжнародними санкціями практично неможливо. "Санкції — це прерогатива Ради безпеки ООН, і всі наші спроби встановити ембарго на продаж зброї до Грузії натрапили на протидію країн, які прикривають агресора", - підкреслив він.

Також у статті наголошується, що за всієї серйозності претензій до Києва Москва досі не володіє власними доказами незаконної торгівлі зброєю українською владою.

"У мене немає інформації про те, що Росія проводить власне розслідування з цього приводу. Ми дочекаємося розслідування комісії українського парламенту і залежно від її результатів прийматимемо ті чи інші рішення", - сказав заступник голови Департаменту інформації і друку МЗС РФ Ігор ЛЯКІН-ФРОЛОВ. (Як відомо, згадану комісію ВР очолює регіонал Валерій Коновалюк - УНІАН)

Як повідомляв УНІАН 28 жовтня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ на засіданні комісії з ВТС заявив, що Росія враховуватиме в своїй політиці, зокрема у сфері військово-технічної співпраці, дії країн, які забезпечували Грузію зброєю, і які підтримали Михайла СААКАШВІЛІ в серпні.