Литвин: влада не повинна приховувати на яких умовах дається кредит МВФ

Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає непопулярними заходи, передбачені меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народної партії, про це В.ЛИТВИН сказав учора на прес-конференції в Ужгороді.

Зокрема, В.ЛИТВИН зазначив, що в згаданому меморандумі міститься теза про те, що антикризові заходи розраховані на період до кінця цього року і початок наступного, а реалізовувати їх буде новий уряд. «У мене виникає питання з цього приводу: коли прем’єр-міністр і міністр фінансів підписували цей документ, вони, очевидно, погоджувалися з тим, що будуть дочасні вибори. Або підписували виключно для МВФ», – зауважив В.ЛИТВИН.

За словами голови Народної партії, влада має вести чесний діалог із суспільством, а не приховувати від нього те, на яких умовах МВФ збирається видавати кредит Україні. На думку В.ЛИТВИНА, вона боїться це робити, оскільки, якщо ознайомитися з текстом документа, стає зрозумілим, що МВФ ставить українську економіку під свій контроль. «У меморандумі є позиції, які викличуть масові невдоволення людей. Вони стосуються замороження на два роки наближення прижиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати, замороження зростання пенсій, різке підвищення вартості комунальних послуг і безжалісне вибивання з людей заборгованостей по них. Я вже не кажу про жорсткі заходи щодо банківської системи і таке інше», – наголосив В.ЛИТВИН.

Крім того, на думку народного депутата, нез’ясованим залишається питання, на який період і під які відсотки Україна отримає цей кредит. Він також зазначив, що, за експертними оцінками, лише до кінця цього року Україна має заплатити по зовнішній заборгованості 8 млрд. доларів США, а в наступному ця сума має бути в межах 40 млрд. доларів США. Один із піків сплати зовнішніх боргів України буде припадати саме на наступний рік і до цього додається ще один кредит.

Говорячи про наслідки міжнародної фінансово-економічної кризи для України, В.ЛИТВИН заявив: «Коли сьогодні намагаються все списати на міжнародні процеси – це неправильно, бо економічну кризу ми отримали вже тоді, коли був перевищений річний показник інфляції в країні. Якщо економічний блок уряду не здатний спрогнозувати такі події – це означає безвідповідальне ставлення влади до своїх обов’язків».

Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ погодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування повинна бути схвалена Радою директорів МВФ. Для винесення цього питання на засідання Ради директорів необхідне ухвалення Верховною Радою антикризового закону, проект якого вже в цілому позитивно оцінений МВФ.

Сьогодні, 29 жовтня, ВР прийняла в першому читанні внесений Президентом України законопроект «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Відповідно до ухваленого рішення, до другого читання профільний комітет парламенту має врахувати пропозиції альтернативних законопроектів.

Також ухвалено рішення розглянути цей законопроект в другому читанні 30 жовтня.

Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що жоден меморандум між українським урядом і МВФ не підписувався. Він пояснив, що сьогодні меморандумом називають звернення уряду до МВФ з проханням надати допомогу.