Литвин: влада не повинна приховувати на яких умовах дається кредит МВФ
...і не списувати все на світову кризу
Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає непопулярними заходи, передбачені меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Народної партії, про це В.ЛИТВИН сказав учора на прес-конференції в Ужгороді.
Зокрема, В.ЛИТВИН зазначив, що в згаданому меморандумі міститься теза про те, що антикризові заходи розраховані на період до кінця цього року і початок наступного, а реалізовувати їх буде новий уряд. «У мене виникає питання з цього приводу: коли прем’єр-міністр і міністр фінансів підписували цей документ, вони, очевидно, погоджувалися з тим, що будуть дочасні вибори. Або підписували виключно для МВФ», – зауважив В.ЛИТВИН.
За словами голови Народної партії, влада має вести чесний діалог із суспільством, а не приховувати від нього те, на яких умовах МВФ збирається видавати кредит Україні. На думку В.ЛИТВИНА, вона боїться це робити, оскільки, якщо ознайомитися з текстом документа, стає зрозумілим, що МВФ ставить українську економіку під свій контроль. «У меморандумі є позиції, які викличуть масові невдоволення людей. Вони стосуються замороження на два роки наближення прижиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати, замороження зростання пенсій, різке підвищення вартості комунальних послуг і безжалісне вибивання з людей заборгованостей по них. Я вже не кажу про жорсткі заходи щодо банківської системи і таке інше», – наголосив В.ЛИТВИН.
Крім того, на думку народного депутата, нез’ясованим залишається питання, на який період і під які відсотки Україна отримає цей кредит. Він також зазначив, що, за експертними оцінками, лише до кінця цього року Україна має заплатити по зовнішній заборгованості 8 млрд. доларів США, а в наступному ця сума має бути в межах 40 млрд. доларів США. Один із піків сплати зовнішніх боргів України буде припадати саме на наступний рік і до цього додається ще один кредит.
Говорячи про наслідки міжнародної фінансово-економічної кризи для України, В.ЛИТВИН заявив: «Коли сьогодні намагаються все списати на міжнародні процеси – це неправильно, бо економічну кризу ми отримали вже тоді, коли був перевищений річний показник інфляції в країні. Якщо економічний блок уряду не здатний спрогнозувати такі події – це означає безвідповідальне ставлення влади до своїх обов’язків».
Як повідомляв УНІАН, уряд, Нацбанк і МВФ погодили на рівні експертів умови виділення Україні стабілізаційного кредиту stand-by на суму 16,5 млрд. дол. Програма фінансування повинна бути схвалена Радою директорів МВФ. Для винесення цього питання на засідання Ради директорів необхідне ухвалення Верховною Радою антикризового закону, проект якого вже в цілому позитивно оцінений МВФ.
Сьогодні, 29 жовтня, ВР прийняла в першому читанні внесений Президентом України законопроект «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України». Відповідно до ухваленого рішення, до другого читання профільний комітет парламенту має врахувати пропозиції альтернативних законопроектів.
Також ухвалено рішення розглянути цей законопроект в другому читанні 30 жовтня.
Перший заступник глави Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК заявив, що жоден меморандум між українським урядом і МВФ не підписувався. Він пояснив, що сьогодні меморандумом називають звернення уряду до МВФ з проханням надати допомогу.