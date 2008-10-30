«Укрспецекспорт»: Росія веде інформаційну війну проти України

Генеральний директор державної компанії "Укрспецекспорту" Сергій БОНДАРЧУК вважає, що Росія проводить інформаційну війну проти України через конкуренцію на ринку озброєнь.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

За словами керівника "Укрспецекспорту", Україна твердо зайняла місце одного з лідерів світового ринку озброєнь. Він зазначив, що такий стан речей задовольняє не всіх, тому Україна регулярно стає об`єктом потужних інформаційних кампаній, які спрямовані на її дискредитацію.

"Сьогодні проти України розгорнуто безпрецедентну за масштабами інформаційну війну з боку Росії, яка хоч і є нашим стратегічним партнером на словах, але водночас жорстко, і часто за допомогою брудних методів, намагається конкурувати з Україною по найбільш принципових для нас сегментах сучасного ринку озброєнь", - зауважив С.БОНДАРЧУК.

На думку глави "Укрспецекспорту", показовим прикладом є нещодавня хвиля істерії, яка штучно підігрівається в російських ЗМІ шляхом обвинувачень України в начебто аморальних та незаконних поставках зброї до Грузії.

Оцінюючи резонанс цього питання, С.БОНДАРЧУК висловив жаль, що для поширення неправдивих даних та здійснення інформаційних провокацій наші конкуренти знаходять союзників безпосередньо в Україні. На його думку, лише так можна трактувати заяви депутата В.КОНОВАЛЮКА, який фактично дослівно повторює усі обвинувачення російських ЗМІ.

"Навряд чи зазначений депутат не знає, що гроші від продажу зброї йдуть до державного бюджету України, а отже - на соціальні потреби її громадян. Руйнуючи це джерело наповнення бюджету, пан КОНОВАЛЮК не тільки позбавляє своїх виборців права на гідні пенсії та зарплати, але й ставить під загрозу робочі місця на підприємствах вітчизняного оборонно-промислового комплексу, більшість з яких розташовані саме на Сході та Півдні України. Мало нам світової кризи, так ще й свої займаються шкідництвом", - зазначив С.БОНДАРЧУК.

Керівник "Укрспецекспорту" наголосив, що Грузія є суверенною країною, проти якої ООН не застосовувала жодних санкцій чи ембарго, і військово-технічне співробітництво між Україною та Грузією виникло не на порожньому місці, а базується на відповідній нормативно-правовій базі у цій сфері, яка напрацьована і успішно імплементується ще з середини 1990-х років.

"І Україна, і Росія, і багато інших держав активно продавали зброю до Грузії впродовж останніх десяти років. Це відбувалося легально та в рамках внутрішнього й міжнародного права. На сайті ООН є всі відомості щодо цих операцій, і кожен охочий може отримати повну і детальну інформацію про те, скільки, коли й куди Україна поставила військової техніки" - підкреслив С.БОНДАРЧУК.

Оцінюючи перспективи нинішніх та майбутніх оборонних контрактів, керівник "Укрспецекспорту" висловив упевненість в тому, що Україна не лише збереже свої сильні позиції на світовому ринку озброєнь, але й за достатнього сприяння з боку всіх гілок української влади матиме всі шанси їх посилити.

"Ми продавали і будемо продавати дозволені види озброєння усім зацікавленим партнерам, проти яких не введено ембарго, незважаючи на демонстративне незадоволення тих чи інших сторін. Це питання наших життєвих економічних інтересів, і воно не обговорюється" - сказав С.БОНДАРЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня голова Тимчасової слідчої комісії Верховної ради України з розслідування незаконного постачання української зброї та військової техніки в Грузію Валерій КОНОВАЛЮК заявив, що комісія виявила факти постачання до Грузії українського озброєння з військового арсеналу в смт. Лозова Харківській області. За його словами, постачання здійснювалися впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами та нарядами. «Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Крім того, він зазначив, що військову техніку продавали до Грузії за заниженими цінами.

8 жовтня В.КОНОВАЛЮК також заявив, що Україна продовжувала постачати Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.