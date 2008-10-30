Литвин: або вибори, або боротьба з кризою

Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що проведення парламентських виборів заважатиме реалізації заходів з протидії фінансовій кризі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народної партії, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції в Ужгороді.

«Якщо серйозно ставити питання про протидію фінансовій кризі, то, очевидно, треба забути про парламентські вибори. А якщо все ж таки проголошувати вибори, то ніхто не буде втілювати антикризові заходи, оскільки вся виконавча влада буде брати участь у парламентській кампанії. Навіщо ця політична гра?», – вважає В.ЛИТВИН.