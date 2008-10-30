Україна готує підрозділи для європейських сил швидкого реагування

Україна висловила бажання приєднатися до сил швидкого реагування ЄС. Про це заявив Голова Військового комітету ЄС, французький генерал Анрі Бентежа. За його словами, українські військові запропонували список підрозділів, які можуть бути включені до елітних європейських військ.

Відповідна пропозиція української сторони була зроблена під час засідання Військового комітету ЄС на рівні начальників Генеральних штабів країн-членів Європейського Союзу, на якому був присутній начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал армії Сергій Кириченко.

А.Бентежа привітав бажання української сторони, зазначивши, що військовослужбовці держав, які не входять до ЄС, зокрема, Норвегія і Туреччина, вже беруть участь у силах швидкого реагування ЄС.