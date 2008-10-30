Тимошенко готується грюкнути дверима і вже підклала свиню наступнику?
МВФ знає, що незабаром буде новий прем’єр?
Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає непопулярними заходи, передбачені меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом. Також, за його даними, у документі є положення, що реалізовувати передбачені меморандумом антикризові заходи буде не уряд Юлії ТИМОШЕНКО, а ... новий уряд. Причому статися це має наприкінці поточного – на початку наступного року.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Народної партії, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції в Ужгороді.
«Якщо серйозно ставити питання про протидію фінансовій кризі, то, очевидно, треба забути про парламентські вибори. А якщо все ж таки проголошувати вибори, то ніхто не буде втілювати антикризові заходи, оскільки вся виконавча влада буде брати участь у парламентській кампанії. Навіщо ця політична гра?», – вважає В.ЛИТВИН.
За словами голови Народної партії, влада має вести чесний діалог із суспільством, а не приховувати від нього те, на яких умовах МВФ збирається видавати кредит Україні. На думку В.ЛИТВИНА, вона боїться це робити, оскільки, якщо ознайомитися з текстом документа, стає зрозумілим, що МВФ ставить українську економіку під свій контроль. «У меморандумі є позиції, які викличуть масові невдоволення людей. Вони стосуються замороження на два роки наближення прижиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати, замороження зростання пенсій, різке підвищення вартості комунальних послуг і безжалісне вибивання з людей заборгованостей по них. Я вже не кажу про жорсткі заходи щодо банківської системи і таке інше», – наголосив В.ЛИТВИН.
Водночас В.ЛИТВИН зазначив, що в згаданому меморандумі міститься теза про те, що антикризові заходи розраховані на період до кінця цього року і початок наступного, а реалізовувати їх буде новий уряд. «У мене виникає питання з цього приводу: коли прем’єр-міністр і міністр фінансів підписували цей документ, вони, очевидно, погоджувалися з тим, що будуть дочасні вибори. Або підписували виключно для МВФ», – зауважив В.ЛИТВИН.
За інформацією першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА, жоден меморандум між українським урядом і МВФ не підписувався. Він пояснив, що сьогодні меморандумом називають звернення уряду до МВФ з проханням надати допомогу.