Тимошенко готується грюкнути дверима і вже підклала свиню наступнику?

Голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає непопулярними заходи, передбачені меморандумом між Україною та Міжнародним валютним фондом. Також, за його даними, у документі є положення, що реалізовувати передбачені меморандумом антикризові заходи буде не уряд Юлії ТИМОШЕНКО, а ... новий уряд. Причому статися це має наприкінці поточного – на початку наступного року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Народної партії, про це В.ЛИТВИН сказав на прес-конференції в Ужгороді.

«Якщо серйозно ставити питання про протидію фінансовій кризі, то, очевидно, треба забути про парламентські вибори. А якщо все ж таки проголошувати вибори, то ніхто не буде втілювати антикризові заходи, оскільки вся виконавча влада буде брати участь у парламентській кампанії. Навіщо ця політична гра?», – вважає В.ЛИТВИН.

За словами голови Народної партії, влада має вести чесний діалог із суспільством, а не приховувати від нього те, на яких умовах МВФ збирається видавати кредит Україні. На думку В.ЛИТВИНА, вона боїться це робити, оскільки, якщо ознайомитися з текстом документа, стає зрозумілим, що МВФ ставить українську економіку під свій контроль. «У меморандумі є позиції, які викличуть масові невдоволення людей. Вони стосуються замороження на два роки наближення прижиткового мінімуму до мінімальної заробітної плати, замороження зростання пенсій, різке підвищення вартості комунальних послуг і безжалісне вибивання з людей заборгованостей по них. Я вже не кажу про жорсткі заходи щодо банківської системи і таке інше», – наголосив В.ЛИТВИН.

Водночас В.ЛИТВИН зазначив, що в згаданому меморандумі міститься теза про те, що антикризові заходи розраховані на період до кінця цього року і початок наступного, а реалізовувати їх буде новий уряд. «У мене виникає питання з цього приводу: коли прем’єр-міністр і міністр фінансів підписували цей документ, вони, очевидно, погоджувалися з тим, що будуть дочасні вибори. Або підписували виключно для МВФ», – зауважив В.ЛИТВИН.

За інформацією першого заступника глави Секретаріату Президента Олександра ШЛАПАКА, жоден меморандум між українським урядом і МВФ не підписувався. Він пояснив, що сьогодні меморандумом називають звернення уряду до МВФ з проханням надати допомогу.