У БЮТ упевнені, що сьогодні теж провалять плани НУ-НС

Депутат від БЮТ Андрій Шкіль прогнозує затвердження парламентом 30 жовтня антикризових заходів, запропонованих президентом Віктором Ющенком, у цілому без виділення коштів на проведення позачергових виборів Верховної Ради.

Про це пише Обкомз посиланням на заяву нардепа в ефірі телекомпанії "5 канал". "Я упевнений, що 30 жовтня закон у цілому антикризовий, без будь-яких поправок про дострокові вибори, буде проголосований", - сказав Шкіль.

При цьому він зазначив, що у випадку, якщо фракція блоку "Наша Україна – Народна Самооборона" внесе поправку до антикризового законопроекту, проголосованого в першому читанні, у частині виділення коштів на фінансування позачергових парламентських виборів, то це не вплине на його ухвалення в цілому.

Шкіль підкреслив, що будь-яке виправлення до законопроекту голосується депутатами окремо і ніяк не впливає на ухвалення законопроектів.

Як відомо, голова фракції "НУ-НС" В`ячеслав Кириленко припускає, що його політична сила внесе пропозицію про включення фінансування позачергових виборів парламенту в законопроект про першочергові антикризові заходи при розгляді його Верховною Радою у другому читанні.