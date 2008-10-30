Регіонали вирішили, що «зобов'язані» створити коаліцію з БЮТ

Депутат Партії регіонів Андрій Клюєв вважає, що дострокові парламентські вибори варто проводити вже в лютому 2009 року.

"Судячи з того, як розвивається ситуація, малоймовірними здаються вибори, призначені на 7 чи 14 грудня. А наприкінці грудня, 21-го чи 28-го, на мою думку, вибори взагалі проводити не можна", - сказав він в інтерв`ю газеті "Дело".

"У передсвяткові дні, з відомих причин, явка може бути дуже низькою. Крім того, у такий період підвищується ризик фальсифікації підсумків голосування. Тому, якщо в найближчі кілька днів нічого радикального не відбудеться, то, швидше за все, вибори доцільно буде перенести на лютий", - пояснив він.

При цьому Клюєв підкреслив, що "позачергові вибори в даному випадку не панацея" і ПР піде на них тільки з метою "розрядити черговий політичний колапс", хоча в партії вважають, що "зараз не найкращий час для дострокових виборів".

На питання, чи вдасться, на його думку, за цей тиждень владнати конфлікт і просунутися до виборів, він припустив: "Цього тижня навряд чи щось кардинальне відбудеться".

На запитання про можливість коаліції ПР із БЮТ Клюєв сказав: "На жаль, досить тривалий час Партія регіонів і БЮТ були конкурентами. Виник величезний клубок проблем, який необхідно розплутати. Звісно, за короткий час вирішити ці питання фізично неможливо. Подивимося... "

"Є низка питань, по яких ми досягли консенсусу. Ми повинні морально підійти до того, що нам потрібно довіряти один одному. Це справа часу. Я вважаю, що якщо після виборів чи без них коаліція з БЮТ і Партією регіонів реалізується на тих чи інших умовах, наша країна з політично нестабільної перетвориться в стабільне життєстійку державу", - зазначив він.

На уточнююче запитання, на яких умовах може відбутися така коаліція, "регіонал" сказав: "На умовах розуміння того, що ми зобов`язані, врешті-решт, сформувати ефективну владу, яка буде стабільно працювати не менше 4-5 років".

"Адже, крім короткочасних антикризових заходів, нам необхідно ухвалити довгострокову програму розвитку України. Як повітря, необхідний пакет реформ з усунення структурних диспропорцій економіки, зі створення нових галузей з високою доданою вартістю, з поліпшення умов ведення бізнесу, із підвищення якості життя громадян. Нова коаліція має будуватися на розумінні того, що Україна більше не може гаяти час на конфлікти", - пояснив він.

Говорячи про те, хто був ініціатором переговорів БЮТ і ПР у вересні, Клюєв сказав: "Обидві сторони. Без взаємного бажання ніколи нічого не відбувається. Тому було взаємне розуміння того, що нам необхідно щось змінювати в країні. Однак до коаліції справа не дійшла".

На запитання, чому так вийшло, і чи пропонував БЮТ неприйнятні кадрові умови, він сказав: "Ні. Протягом усього переговорного процесу кадрове питання гостро не стояло".

Українська правда