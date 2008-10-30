Бюджет Києва перетворюють на зарплатну касу для бізнесменів?

Мер Києва Черновецький не має права підвищувати тарифи на житлово-комунальні послуги, оскільки це приносить користь не місту, а невеличкій групі бізнесменів. Так депутат Київради, один із лідерів Блоку Кличка Дмитро Андрієвський прокоментував висновки робочої групи, яка рекомендує «привести тарифи до економічно обґрунтованого рівня». На думку Дмитра Андрієвського, у пересічного киянина може виникнути питання – чому, наприклад, компанія «Київгаз» купує машину Lexus LX 570 ціною у понад 700 000 гривень, а потім просить у міста гроші на покриття збитків від господарської діяльності.

«Влада діє з безмежним цинізмом, - стверджує Дмитро Андрієвський. - Кишенькова робоча група напрацювала необхідні висновки. Кишенькова Київрада проголосує. І гроші пересічних киян ляжуть у чиюсь кишеню. При цьому ніхто навіть не думає про якісь аргументи або пояснення – чому мешканці столиці мають платити більше».

За словами Дмитра Андрієвського, крім необхідності підвищити тарифи, так звана робоча група напрацювала ще кілька дивних рішень. Зокрема, компанії, що входять до «Київенергохолдингу», будуть отримувати компенсацію за тарифи щомісяця і без згоди депутатів. «Фактично бюджет Києва перетвориться для бізнесменів на зарплатну касу. Минув місяць, забрав гроші, можна гуляти далі», - підсумовує Дмитро Андрієвський.

Раніше Леонід Черновецький та підпорядкована йому більшість у Київраді підняли ціни на хліб та дозволили підвищити ціни на проїзд у комунальному транспорті