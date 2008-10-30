У Верховній Раді найцікавіше розпочнеться увечері

У Верховній Раді України оголошена перерва до 12.30.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що вчора профільний Комітет парламенту працював над підготовкою до другого читання законопроекту «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» до 23.00, а сьогодні розпочав засідання о 10 годині ранку.

«Там неймовірна кількість різного роду поправок», – зазначив А.ЯЦЕНЮК, додавши, що після розгляду Комітетом даного законопроекту і поправок до нього відбудеться засідання погоджувальної ради лідерів фракцій та голів Комітетів парламенту. Спікер зазначив, що у зв’язку з цим у парламенті оголошується перерва до 12.30.

За його словами, після перерви парламент розгляне питання про призначення та звільнення суддів, а, скоріш за все, на вечірньому засіданні, що розпочнеться о 16.00, ВР розпочне розгляд антикризового законопроекту.