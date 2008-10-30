Яценюк вишпетив депутатів: щоб це було в останній раз!

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК закликав народних депутатів не допускати фізичного протистояння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на сесії парламенту.

«Ну не можна допускатися до жодного фізичного протистояння!» – сказав спікер, коментуючи вчорашню сутичку представників БЮТ і НУ-НС у сесійній залі.

А.ЯЦЕНЮК розповів, що учора він дивився «усі новинні блоки» як українських, так і російських телеканалів, де йшлося про згадані події у ВР.

«У нас ніколи не було цих речей протягом року, не дивлячись на дуже складні ситуації, які були у стінах парламенту», – підкреслив спікер.

«Щоб це було перший і останній раз», – додав він, звертаючись до депутатів.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня у Верховній Раді відбулася сутичка між народними депутатами від НУ-НС та БЮТ.

Усе почалося з того, що народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО заявив, що у сесійній залі відбувається голосування картками членів фракції НУ-НС, які відсутні у сесійній залі, зокрема, карткою Оксани БІЛОЗІР.

Він додав, що також відбувається голосування дублікатом картки депутата від БЮТ Ігоря РИБАКОВА.

Після цього представники фракції БЮТ підійшли до місць, де у сесійній залі розміщені члени фракції НУ-НС, і почали витягувати картки із системи для голосування "Рада" на тих місцях, де були відсутні народні депутати.

При цьому відбулася сутичка між депутатом від НУ-НС Андрієм ПАРУБІЄМ та одним із депутатів від БЮТ.