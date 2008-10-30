У Луценка кажуть, що Балога налітався додому на 328 тис. бюджетних гривень

На депутатське звернення народного депутата України Геннадія МОСКАЛЯ (фракція НУ-НС, група «Народна Самооборона») до Головного контрольно-ревізійного управління України щодо проведення перевірки стосовно здійснення перельотів колишнього глави МНС України, який нині є главою Секретаріату Президента України, Віктора БАЛОГИ на вихідні до Ужгорода, отримана відповідь, яка повністю підтверджує дані факти.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Громадянського руху «Народна Самооборона», у відповіді КРУ, зокрема, йдеться, що відомство здійснило планову ревізію “окремих питань фінансово-господарської діяльності Спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України (САЗ МНС України) за період з 01.09.2005 по 01.09.2008 в частині використання САЗ МНС України при здійсненні польотів до Закарпатської області”.

Ревізією встановлено, що повітряні перевезення здійснювалися САЗ МНС України виключно на підставі розпоряджень Державної авіаційно пошуково-рятувальної служби (Укравіапошуку). У розпорядженнях не зазначалася підстава для здійснення польотів і мета, з якою виконувалися рейси, вказані розпорядження видавалися Укравіпошуком на підставі усних розпоряджень голови МНС. За ревізійний період згідно з розпорядженнями Укравіапошуку САЗ МНС України здійснено 13 авіарейсів за маршрутом Ніжин - Київ (Жуляни) – Ужгород – Київ - Ніжин.

В дев’яти розпорядженнях Укравіапошуку керівником оперативних груп МНС України значиться міністр України з питань надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА. В інших чотирьох розпорядженнях керівник групи не визначений.

Вісім авіарейсів здійснені у вихідні дні. Вартість зазначених 13 авіарейсів становить 328,2 тис. гривень. Фінансування витрат на польоти здійснено за рахунок бюджетних коштів, виділених САЗ МНС України за бюджетною програмою КПКВ 3201280 “Забезпечення заходів у сфері цивільного захисту”.

З метою підтвердження законності здійснених авіарейсів проведено зустрічну звірку в МНС України, якою встановлено, що в реєстрі розпорядчих документів з основної діяльності, сформованому відповідно до електронної бази даних "АСКОД" накази, рішення, розпорядження про відрядження міністра В.БАЛОГИ до м. Ужгород щодо організації авіаційних перевезень оперативних груп МНС України до м. Ужгород, у 2005-2006 роках не видавалися. Також такі накази відсутні й у журналах реєстрації наказів по стройовій частині Департаменту кадрової політики МНС України.

Таким чином, документального підтвердження службової необхідності згаданих 13 авіарейсів до м. Ужгород під час ревізії не пред’явлено, констатувало КРУ.

Оплата фізичними особами вартості польотів за маршрутом Ніжин - Київ (Жуляни) - Ужгород - Київ - Ніжин не проводилася ні в САЗ МНС України, ні в самому МНС України.

Матеріали, отримані за результатами ревізії, направлені до Генеральної прокуратури України.

«Маємо надію, що “Закон – один для всіх”, і Генеральна прокуратура України проявить оперативність та порушить кримінальну справу проти колишнього Міністра МНС України В.БАЛОГИ за нанесення державі збитків в особливо великих розмірах і зловживання службовим становищем», - прокоментував відповідь КРУ Г.МОСКАЛЬ.