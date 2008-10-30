Фракція БЮТ проголосує за відставку Стельмаха

Фракція БЮТ проголосує за відставку Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України.

Про це сказав в інтерв`ю агентству УНІАН перший заступник керівника фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, профільний комітет парламенту запрошував керівництво НБУ на своє засідання для заслуховування інформації щодо ситуації у банківській сфері та щодо обмінного курсу валют.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що ні В.СТЕЛЬМАХ, ні його заступники на засідання комітету не з’явилися.

Він не виключає можливості ініціювання профільним комітетом ВР відставки В.СТЕЛЬМАХА.

«У разі ініціювання такого питання наша політична сила підтримає голосування за відставку», - заявив А.КОЖЕМ’ЯКІН. На його думку, звільнення голови НБУ – це «буде правильно».