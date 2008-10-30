Терьохін стоїть на смерть: Ляпіна не проштовхнула рядок про вибори

Народний депутат Ксенія ЛЯПІНА (фракція НУ-НС) заявляє, що комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, який очолює Сергій ТЕРЬОХІН (БЮТ), відмовився включити поправку про фінансування дострокових парламентських виборів в антикризовий законопроект, який зараз готується до розгляду в другому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЛЯПІНА заявила сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«На даний момент ТЕРЬОХІН не вніс пропозиції, спрямовані відповідно до регламенту, у порівняльну таблицю всіх поправок», - сказала К.ЛЯПІНА.

Народний депутат вважає, що С.ТЕРЬОХІН не мав права відмовити у внесенні відповідної поправки. «Тому ми вже звернулися до голови Верховної Ради, і вимагатимемо, щоб цю поправку було включено», - наголосила К.ЛЯПІНА.

Крім того, К.ЛЯПІНА вважає, що Комітет з питань податкової та митної політики є некомпетентним, тому вважає за необхідне змінити профільний комітет і передати антикризовий законопроект на підготовку до другого читання в комітет з фінансів і банківської діяльності. «Адже більшість питань належить до компетенції саме цього комітету», - додала народний депутат.

Довідка УНІАН. 29 жовтня ВР прийняла в першому читанні внесений Президентом України законопроект «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Сьогодні його мали розглянути в другому читанні та в цілому.