Ющенко розпитав Медведька про Шубу, Келеберду і Промінвестбанк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО провів зустріч з генеральним прокурором України Олександром МЕДВЕДЬКОМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, глава держави заслухав доповідь Генпрокурора про хід розслідування низки резонансних справ. Серед них – події довкола «Промінвестбанку», реагування Генеральної прокуратури на події у ЦВК, адміністративних судах м. Києва та ситуацію щодо незаконного призначення суддів на адміністративні посади.

Щодо ситуації навколо «Промінвестбанку», Президент України наголосив, що вона вимагає негайної реакції з боку правоохоронних органів. «Нам треба вносити ясність у те, як і ким руйнувався банк, для того, щоб знайти відповідь, як його врятувати», – зазначив Віктор Ющенко. Президент наголосив, що за наявною інформацією, події навколо «Промінвестбанку» не мають «нічого спільного з фінансовою кризою» і є не чим іншим, як «рейдерською атакою». «Прошу діяти тут дуже швидко», – сказав глава держави.

У свою чергу О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що Генеральна прокуратура вже провела відповідні перевірки та порушила кримінальні справи за фактом доведення до банкрутства «Промінвестбанку» та за фактом розкрадання коштів цього банку.

Інформуючи главу держави про хід розслідувань кримінальних справ щодо подій у ЦВК, коли були заподіяні тілесні ушкодження працівникам УДО, О.МЕДВЕДЬКО запевнив, що найближчим часом Генеральна прокуратура дасть правову оцінку цим подіям. «Ми доведемо ці кримінальні справи до логічного завершення», – сказав генпрокурор. Президент наголосив: у цій ситуації мова йде «про корупцію, блокування роботи судів, політичне втручання в організацію роботи суду». «Ваші дії повинні бути надзвичайно чіткими і жорсткими», – сказав він, звертаючись до генерального прокурора.

Окремої уваги на зустрічі було надано питанню щодо втручання судів загальної юрисдикції у питання, що належать до компетенції Конституційного Суду України, а саме – ситуацію з винесенням ухвали суддею Окружного адміністративного суду Києва Володимиром КЕЛЕБЕРДОЮ щодо призупинення дії указу Президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради. Як наголосив генеральний прокурор, В.КЕЛЕБЕРДА «виніс явно незаконне, неправосудне рішення, перебравши на себе функції Конституційного Суду». За словами О.МЕДВЕДЬКА, Генеральна прокуратура порушила відповідно три кримінальні справи.

Під час зустрічі Генпрокурор також доповів Главі держави про стан розслідування обставин загибелі прокурора Дніпропетровської області Володимира Шуби.

У зустрічі також взяв участь заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПУКШИН.