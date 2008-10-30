У БЮТ думають, що уже поставили хрест на виборах

У прихильників позачергових виборів немає перспективи прийняти рішення про фінансування виборів на цій сесії парламенту.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявив перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, коментуючи заяву народного депутата від НУ-НС Ксенії ЛЯПІНОЇ про те, що фракція “Наша Україна – Народна самооборона” наполягає на включенні питання про фінансування позачергових виборів у законопроект про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи.

А.КОЖЕМ’ЯКІН нагадав, що учора це питання ставилося на голосування, але не набрало необхідної кількості голосів, тому фракція НУ-НС має право внести його на розгляд парламенту повторно, не раніше, ніж на наступній сесії Верховної Ради, яка розпочинається в лютому.

Отже, переконаний депутат, включити в антикризовий законопроект позицію щодо фінансування дострокових виборів неможливо, оскільки для цього «немає юридичної основи».

«Наскільки мені відомо, ця поправка в законопроект не ввійшла для розгляду у другому читанні, оскільки профільні комітети її не підтримали», – додав А.КОЖЕМ’ЯКІН, уточнивши при цьому, що під час другого читання поправки до законопроекту «з голосу» не приймаються, оскільки кожна поправка розглядається в комітеті.

Він також у черговий раз висловив упевненість, що позачергових виборів до парламенту не буде.