На захист Стельмаха стали регіонали

Фракція Партії регіонів не підтримуватиме відставку Володимира СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України, якщо таке питання буде винесено на розгляд парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, сьогодні уряд «хоче всі свої проблеми перекласти на світову кризу, що не підтверджує керівництво НБУ».

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що В.СТЕЛЬМАХ, виступаючи на нарадах за участю лідерів фракцій і голів комітетів, показав “більш зважений підхід до проблем, які є в державі».

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що В.СТЕЛЬМАХ говорить про те, що «при вмілому управлінні й фінансовими ресурсами, й економікою ми можемо уникнути цілого ряду проблем, які є в світі». «Виходячи з інформації, яку нам дав голова НБУ, у нас немає на сьогодні підстав ухвалювати рішення про відставку голови НБУ», - наголосив О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, представники фракції БЮТ не виключають можливості розгляду в парламенті питання про відставку В.СТЕЛЬМАХА з посади голови НБУ.