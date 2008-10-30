Регіонали скасували з'їзд, на якому мав народитися виборчий список

Партія регіонів не проводитиме свій з`їзд 31 жовтня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила народний депутат Ганна ГЕРМАН (фракція Партії регіонів) сьогодні журналістам у Верховній Раді.

«Ми не проводитимемо цей з`їзд, тому що не призначено дату виборів і взагалі не відомо – будуть ці вибори чи не будуть. І нас це мало цікавить», - сказала Г.ГЕРМАН.

Народний депутат зазначила, що в даній ситуації недоцільно проводити партійний з`їзд.

Як повідомляв УНІАН, після видання указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів до Верховної Ради на 14 грудня Партія регіонів заявила про намір провести 31 жовтня з`їзд для формування виборчого списку.