Дружина Клінтона довела Обаму до сивого волосся

Двадцять один місяць передвиборної гонки в США не пройшов дарма для кандидата від демократів Барака Обами. Останнім часом журналісти стали помічати, що 47-річний сенатор з Ілінойса різко посивів.

На самому початку передвиборної кампанії Обамі було 45 років, і, як відзначає The Telegraph, виглядав він на десять років молодше завдяки своїй зовнішності. Проте два роки потому, після сотень безсонних ночей і передвиборних суперечок, Обама нарешті виглядає так, як повинна виглядати людина середнього віку.

Сам кандидат, здається, не має нічого проти зрілішого іміджу. "Сивина з`явилася дуже швидко. На той час, коли мені доведеться принести присягу, я вже побачу частину своєї голови сивою", - сказав він своїм прихильникам на зустрічі в Колорадо в липні.

Перукар Обами на ім`я Заріф, що підстригає кандидата кожного тижня за ціною приблизно 13 доларів, вважає, що кількість сивого волосся для його клієнта "цілком нормально для його віку". На питання, чи не збирається сенатор пофарбувати своє волосся, Заріф відповів з повною упевненістю, що це в плани Обами ніколи не входило.

У вчених немає єдиної думки на предмет залежності між стресом і ранньою появою сивини. Але недавнє дослідження, проведене в госпіталі Синай в Балтіморі, показала, що пацієнти, які регулярно випробовують стрес протягом двох-трьох років, сивіють швидше, ніж очікувалося.

Як відзначив сам Обама на нещодавньому обіді на честь Альфреда Сміта, головна причина його посивілого волосся - це його колишній суперник по демократичній партії Хіларі Клінтон.

РИА новости