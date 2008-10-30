Кріль: швидше приймемо заходи - скоріше зможемо використати кредит МВФ

Лідер партії "Єдиний Центр", народний депутат Ігор КРІЛЬ закликає якнайшвидше прийняти антикризові законопроекти в цілому.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за словами І.КРІЛЯ, «країна втратила тиждень на прийняття антикризових законопроектів лише у першому читанні. І це попри те, що всі політики били себе в груди і присягалися, що для боротьби з кризою готові на все».

Він вважає, що парламентарії дають дуже поганий приклад суспільству, так нераціонально витрачаючи час. «В умовах кризи час теж дорожчає. Що швидше ми приймемо антикризові заходи, то швидше зможемо використовувати кредит МВФ. Відповідно, матимемо змогу реально, а не на словах, зайнятися зміцненням банківської системи та курсу гривні. Тому витрачати час на якісь незрозумілі політичні торги – злочин», - наголосив голова "Єдиного Центру".

Депутат закликав своїх колег-парламентаріїв відкинути усі спроби задовольняти за допомогою антикризових законопроектів власні інтереси.

«Пожежу наполовину не гасять: або парламент та уряд комплексно вирішують усі питання з подолання економічної кризи, або продовжують займається політиканством і залишають державу і народ напризволяще», - зауважив І.КРІЛЬ.