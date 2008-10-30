Ющенко «підвісив» Нашу Україну

Партія «Народний Союз Наша Україна» визначиться з датою проведення свого з’їзду залежно від оприлюднення указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокові вибори до Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив член партії «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

Він нагадав, що політрада партії доручила президії самостійно визначатися з датою проведення з’їзду, «але ця дата буде залежати від оприлюднення указу Президента про дострокові вибори».

Як повідомляв УНІАН, раніше з’їзд партії «Народний Союз Наша Україна» планувався на 25 жовтня.

Проте 23 жовтня політрада партії ухвалила рішення про проведення з`їзду 30 жовтня.