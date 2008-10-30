Литвин запровадив би три іспити при прийнятті на держслужбу

Голова Народної партії, народний депутат України Володимир ЛИТВИН запровадив би три іспити при прийнятті на державну службу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції, відповідаючи на запитання про запровадження двомовності в Україні.

«Що стосується, власне, українських політиків, я про це сьогодні говорив студентам і викладачам Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Будь моя воля, я б ввів три іспити для тих, хто хоче працювати на державній службі. Перше - це знання державної мови, по-друге – це знання і виконання відповідно Конституції і законів України, по-третє – це знання, бодай в короткому вимірі, історії України», - сказав В.ЛИТВИН.

При цьому він припустив, “коли ми сьогодні будемо нав’язувати людям старшого віку, щоб вони, виключно, послуговувались українською мовою - це буде викликати в них спротив». «Треба не казати, а зробити, що знання української мови - це престижна освіта, це престижна робота і це буде успіх в житті”, - вважає В.ЛИТВИН. Він висловив переконання, що “головним визначальним завданням для політиків є забезпечення конкурентоспроможності української мови. Все інше – це балаканина, яка ніякої користі не приносить”.