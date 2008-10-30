Гриценко хоче зібрати у Верховній Раді 300 «самовбивць»

Голова парламентського Комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) вважає схвалений 29 жовтня у першому читанні проект закону, спрямованого на стабілізацію фінансово-економічної ситуації в Україні, малоефективним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, А.ГРИЦЕНКО вважає, що цей документ потребує значних змін.

«Це максимум 5 % від того, що вже треба було зробити», - сказав він.

Депутат також вважає, що спочатку потрібно ухвалити ефективні антикризові рішення, а вже потім провести парламентські і президентські вибори одночасно – наприкінці наступного року.

«Якщо вже пече, то треба зробити парламентські вибори одночасно з президентськими в кінці наступного року», – заявив він телеканалу «Рада».

А до цього, на думку А.ГРИЦЕНКА, потрібно створити на будь-якій основі коаліцію, яка б налічувала понад 300 голосів, і посилила б кадрово уряд людьми, здатними “працювати з першого дня”.

“Люди, які б не дбали про вибори – президентські чи парламентські, – а працювали. Можливо, їх би назвали «самовбивцями», і вони приймали б рішення не дуже популярні, але вони б врятували економіку нашої держави, врятували б гривню і не допустили мільйонів втрачених робочих місць”, – зазначив голова Комітету ВР.