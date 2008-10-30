Ющенко і Тимошенко завтра зійдуться в прямому ефірі?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО можуть завтра зустрітися у прямому ефірі телеканалу “Інтер”.

Зокрема, як повідомляє «Телекритика» з посиланням на власні джерела, 31 жовтня на телеканалі «Інтер» вийде спецвипуск програми «Свобода на Інтері», для участі в якому запрошені перші особи держави.

Видання зауважує, що на телеканалі поки що не повідомляють деталей формату програми, обіцяючи зробити це найближчим часом, і не коментують склад запрошених учасників.

За інформацією власних джерел “Телекритики”, темою обговорення буде фінансова і політична ситуація в країні.

Водночас видання інформує, що у прес-службі Президента України повідомили, що В.ЮЩЕНКО отримав запрошення і дав свою згоду на участь у проекті.

За словами прес-секретаря Ю.ТИМОШЕНКО Марини СОРОКИ, прем’єр отримала запрошення на програму. Говорячи про рішення Ю.ТИМОШЕНКО взяти участь у програмі, прес-секретар відповіла: «Принципових заперечень немає».

Прес-секретар лідера Партії Регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА Денис ІВАНЕСКО не підтвердив і не спростував факту отримання запрошення, однак зауважив, що зараз лідер Партії регіонів хворіє, і це може вплинути на його рішення щодо участі у передачі. За інформацією джерел «ТК» у Партії регіонів, через застуду В.ЯНУКОВИЧ схильний відмовитися від участі в програмі.