На місце Шуби призначили Косюту

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні своїм наказом замість загиблого Володимира Шуби призначив прокурором Дніпропетровської області державного радника юстиції 2-го класу Михайла КОСЮТУ, який до цього часу обіймав посаду прокурора Чернівецької області, а ще раніше - Одещини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО іншим своїм наказом на посаду прокурора Чернівецької області призначив першого заступника прокурора Дніпропетровської області Йожефа ОРОСА.

Як повідомляв УНІАН, за даними відділу зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено 15 жовтня близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.

Попередньо було з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.

Генеральна прокуратури порушила і розслідує кримінальну справу за ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України (убивство через необережність).