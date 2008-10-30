На місце Шуби призначили Косюту
Прокурора переводять з Чернівців
|Олександр МЕДВЕДЬКО
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури.
Водночас О.МЕДВЕДЬКО іншим своїм наказом на посаду прокурора Чернівецької області призначив першого заступника прокурора Дніпропетровської області Йожефа ОРОСА.
Як повідомляв УНІАН, за даними відділу зв`язків із громадськістю ГУМВС України у Дніпропетровській області, тіло В.Шуби було виявлено 15 жовтня близько 11.30 у тирі приватного спортивного комплексу «Беркут» у Дніпропетровську.
Попередньо було з’ясовано, що смерть настала внаслідок нещасного випадку під час пристрілювання мисливського карабіна.
Генеральна прокуратури порушила і розслідує кримінальну справу за ч.1 ст.119 Кримінального кодексу України (убивство через необережність).