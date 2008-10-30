Тимошенко закликає депутатів набратися мужності

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає парламент набратися мужності і відповідальності та ухвалити в цілому законопроект щодо мінімізації впливу світової фінансової кризи на економіку України, який повністю готовий до другого читання.

Про це вона заявила, розпочинаючи сьогодні засідання Кабінету міністрів, повідомляє Урядовий портал.

“Я сподіваюсь, що парламент сьогодні набереться відповідальності, мужності і розуму і дасть Україні шанс захиститися від світової фінансової кризи”, - підкреслила прем`єр.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, світові фінансові організації очікують від України прийняття антикризового закону і готові надавати фінансову допомогу.

Прем’єр-міністр зазначила, що після ухвалення цього закону Україна може перейти до двосторонніх переговорів з іншими країнами світу, які готові підтримати нашу країну.

Довідка УНІАН. 29 жовтня Верховна Рада прийняла в першому читанні внесений Президентом України законопроект «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».