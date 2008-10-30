У Верховній Раді відбулося «безглузде» голосування

Верховна Рада України відмовилася розглянути сьогодні у другому читанні законопроект про судоустрій.

Як передає кореспондент УНІАН, за розгляд цього питання сьогодні виступили лише 206 народних депутатів з 434, зареєстрованих у сесійній залі.

Голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК зазначив, що, за логікою, парламент мав розглянути цей законопроект, оскільки поки що не готовий до розгляду у другому читанні антикризовий законопроект.

При цьому А.ЯЦЕНЮК зауважив, що до законопроекту про судоустрій подано 900 поправок, 300 з яких потрібно проголосувати.

За словами голови ВР, це займе дуже багато часу і парламент не зможе перервати розгляд цього питання у будь-який момент.

У той же час, така заява спікера викликала обурення певної частини депутатів, зокрема, депутати від Партії регіонів наполягали на розгляді цього законопроекту.

Голова ВР змушений був поставити це питання на голосування.

Однак за розгляд цього законопроекту виступили 171 депутат від фракції Партії регіонів і 35 – від НУ-НС, всі інші фракції не дали жодного голосу.

У свою чергу, перший заступник голови ВР Олександр ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що таке голосування є безглуздим, оскільки законопроект про судоустрій стояв на порядку денному сьогоднішнього засідання. За його словами, виходячи з цієї логіки, депутати тепер по кожному законопроекту мають ухвалювати рішення щодо його розгляду.