Ющенко збирає РНБО

У п`ятницю, 31 жовтня, о 12.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться засідання Ради національної безпеки та оборони.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на засіданні РНБО розглядатимуться два питання: про стан протидії корупції в Україні, а також про боротьбу з контрабандою і порушеннями митних правил, координацію правоохоронних органів в цій сфері та персональну відповідальність посадових осіб.

За підсумками засідання РНБО планується брифінг.

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