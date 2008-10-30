Ющенко збирає РНБО
17:01, 30 жовтня 2008Політика
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Засідання відбудеться завтра о 12.30
У п`ятницю, 31 жовтня, о 12.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться засідання Ради національної безпеки та оборони.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, на засіданні РНБО розглядатимуться два питання: про стан протидії корупції в Україні, а також про боротьбу з контрабандою і порушеннями митних правил, координацію правоохоронних органів в цій сфері та персональну відповідальність посадових осіб.
За підсумками засідання РНБО планується брифінг.
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