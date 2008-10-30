Яценюк пропонує не пороти гарячку

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пропонує розглянути у другому читанні законопроект «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» завтра на ранковому засіданні ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту спікер повідомив, що наразі у ВР немає остаточно узгодженого і готового до розгляду у другому читанні варіанту антикризового законопроекту.

А.ЯЦЕНЮК запропонував розглянути його завтра, «щоб були враховані всі пропозиції, щоб ми зараз не пороли гарячку і не приймали законопроект, який не отримає необхідної кількості голосів».

Голова ВР також попросив вибачення у народних депутатів за те, що вечірнє засідання було відкрите із запізненням.