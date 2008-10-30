Наливайченко не мітить на місце Балоги

В.о. голови Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО спростовує чутки про те, що він очолить Секретаріат Президента України замість Віктора БАЛОГИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Донецьку, відповідаючи на запитання, наскільки правдиві чутки про його призначення на посаду глави Секретаріату Президента.

«Можу підтвердити, що це чутки. Ця неправдива інформація», - заявив В.НАЛИВАЙЧЕНКО і додав, що з В.БАЛОГОЮ він співпрацює. «Ми до цих чуток непричетні, більш того, я їх спростовую», - сказав керівник СБУ.