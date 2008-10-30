Бжезинський: Росія ризикує перетворитися на порожнє місце
18:06, 30 жовтня 2008Політика
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Радник Обами критикує ідею Путіна
|Збігнев Бжезинський
"Розпад СРСР створив геополітичний вакуум, простір, який був неспроможний підтримувати своє існування між Китаєм і Європою. Відтак Росія відновила свою економіку і політичну стабільність", - визнав експерт в інтерв`ю "Комсомольській правді". Проте демографічна криза вкрай серйозна, а посилення Китаю загрожує російському Далекому Сходові, зазначає Бжезинський. За цих умов "погана ідея - збільшувати кількість ворогів, що, наприклад, любить робити ваш прем`єр-міністр Путін".
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