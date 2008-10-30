Терьохін: поправка про гроші на вибори надійшла запізно

Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики завершив доопрацювання антикризового законопроекту і зараз документ буде розданий народним депутатам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова цього комітету Сергій ТЕРЬОХІН.

«Ось цей документ у мене вже є зареєстрований. І зараз він буде розданий народним депутатам, і теоретично його можна було б розглядати, але, враховуючи те, що в документі 146 правок, 63 сторінки порівняльної таблиці, і невелике бажання народних депутатів увечері працювати – все це подвигло нашого спікера перенести розгляд цього питання на завтра», - сказав С.ТЕРЬОХІН.

Він зазначив, що пропозиції щодо змін і доповнень до документа комітет завершив приймати вчора о 18.30, робота тривала практично всю ніч, і сьогодні до 14.30 законопроект розглядався в комітеті.

При цьому він повідомив, що пропозицію народного депутата від НУ-НС Ксенії ЛЯПІНОЇ про необхідність включити поправку про фінансування дострокових парламентських виборів до антикризового законопроекту не було враховано, оскільки пізно надійшла.

Разом з цим, С.ТЕРЬОХІН зазначив, що при підготовці документа не було ухвалено остаточного рішення з кількох позицій, зокрема, про відстрочення до 2011 року збільшення мінімальної зарплати до рівня прожиткового мінімуму.

«Але ми написали, що має бути випереджальна індексація всіх виплат на рівень інфляції як мінімум», - сказав він.

Друге неузгоджене питання, за словами С.ТЕРЬОХІНА, стосується «черговості доступу до додаткової емісії корпоративних прав банків, які одержують державну допомогу».

«Деякі люди наполягають, щоб старі акціонери, які довели банк до ручки, мали право першочергового викупу. Міністерство фінансів і Нацбанк проти цього», - сказав він, наголосивши, що ці два питання буде винесено на політичне узгодження.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК запропонував розглянути в другому читанні законопроект «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» завтра, 31 жовтня, на уранішньому засіданні ВР.

На засіданні парламенту спікер повідомив, що поки що у ВР немає остаточно узгодженого і готового до розгляду в другому читанні варіанту антикризового законопроекту.

А.ЯЦЕНЮК запропонував розглянути його завтра, «щоб були враховані всі пропозиції, щоб ми зараз не горячкували і не приймали законопроект, який не одержить необхідної кількості голосів».