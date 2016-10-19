Уряд дозволить учасникам АТО отримувати гроші замість квартир

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.

"Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців - зміна абсолютно системи отримання такого житла, замість того, щоб будувати це житло, людям треба дати гроші, і люди придбають житло там, де вони вважають це за необхідне і яке вони вважають за необхідне", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, своєю чергою, додав, що Міністерство соціальної політики має докласти зусиль для чіткого та оперативного інформування органів місцевої влади і громадськості про методи реалізації даного рішення.

Уряд планує виділити регіонам субвенцію у розмірі 300 млн грн на реалізацію цього рішення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прийнято постанову „Про забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов”.

Зазначеним рішенням уряду надано право сім'ям інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТОотримувати грошову компенсацію за належне їм житло відповідно до Житлового кодексу, пояснили у прес-службі.

Таким чином, сім'ї загиблих учасників АТО та інваліди з числа учасників АТО зможуть самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купуватимуть його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої урядом.

У Мінсоцполітики наголошують, що реалізація постанови не потребує додаткових витрат з держбюджету. Водночас прийняте рішення надасть змогу ефективно використовувати бюджетні кошти та забезпечить можливість уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади.