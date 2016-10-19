Уряд дозволить учасникам АТО отримувати гроші замість квартир
Кабінет міністрів України надав право сім'ям інвалідів війни та загиблих учасників АТО отримувати грошові компенсації замість надання їм житла державою.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні уряду.
"Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців - зміна абсолютно системи отримання такого житла, замість того, щоб будувати це житло, людям треба дати гроші, і люди придбають житло там, де вони вважають це за необхідне і яке вони вважають за необхідне", - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, своєю чергою, додав, що Міністерство соціальної політики має докласти зусиль для чіткого та оперативного інформування органів місцевої влади і громадськості про методи реалізації даного рішення.
Уряд планує виділити регіонам субвенцію у розмірі 300 млн грн на реалізацію цього рішення.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики, сьогодні на засіданні Кабінету міністрів прийнято постанову „Про забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь у зазначеній операції, та потребують поліпшення житлових умов”.
Зазначеним рішенням уряду надано право сім'ям інвалідів війни та загиблих військовослужбовців АТОотримувати грошову компенсацію за належне їм житло відповідно до Житлового кодексу, пояснили у прес-службі.
Таким чином, сім'ї загиблих учасників АТО та інваліди з числа учасників АТО зможуть самостійно обирати найбільш прийнятне для них житло та купуватимуть його за рахунок коштів грошової компенсації, наданої урядом.
У Мінсоцполітики наголошують, що реалізація постанови не потребує додаткових витрат з держбюджету. Водночас прийняте рішення надасть змогу ефективно використовувати бюджетні кошти та забезпечить можливість уникнути незадоволення житлом, придбаним органами державної влади.