Яценюк почне нараду за півгодини до завтрашнього засідання ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що завтра о 9.30 відбудеться засідання у голови парламенту за участю представників уряду, а також лідерів фракцій і голів комітетів ВР щодо узгодження законопроекту про антикризові заходи для його розгляду в сесійній залі.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР повідомив, що о 10 год. буде завтра відкрито ранкове засідання, але одразу ж буде оголошено годинну перерву до 11 год. для остаточного узгодження даного законопроекту.