Яценюк почне нараду за півгодини до завтрашнього засідання ВР
21:08, 30 жовтня 2008Політика
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Запрошено також представників
Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив, що завтра о 9.30 відбудеться засідання у голови парламенту за участю представників уряду, а також лідерів фракцій і голів комітетів ВР щодо узгодження законопроекту про антикризові заходи для його розгляду в сесійній залі.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР повідомив, що о 10 год. буде завтра відкрито ранкове засідання, але одразу ж буде оголошено годинну перерву до 11 год. для остаточного узгодження даного законопроекту.
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