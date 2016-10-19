Ар'єв про "нормандську зустріч" в Берліні: там буде дуже важко

Глава української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв в ефірі телеканалу "112 Україна" прокоментував, що очікувати від переговорів лідер країн "нормандського формату".

На прохання журналіста спрогнозувати, що буде відбуватися на зустрічі "нормандської четвірки", Ар'єв відповів: "Я не Гідрометцентр. Там буде дуже важко".

Водночас нардеп вважає, що завдяки резолюції ПАРЄ, лідери Франції і Німеччини погодяться на формат – спочатку безпека, потім всі інші домовленості.

"Я вважаю, що проривом може стати те, що наші західні партнери з Франції та Німеччини погодяться на українську позицію щодо формату, спочатку безпека, потім все інше. Тут резолюція ПАРЄ, яку прийняли минулого тижня, яка стала історичною, буде допомагати української дипломатії в особі президента України аргументувати свою позицію. Тому що це позиція не тільки України, але і ПАРЄ, яка нараховує 46 країн-членів Ради Європи", - говорить нардеп

Щодо Путіна Ар'єв вважає, що на переговорах в "нормандському форматі" президент РФ буде продовжувати гнути свою лінію.

"Я думаю, що Путін буде намагатися впиратися, як він це робить зараз. Тому що аргументів у нього немає. Ви знаєте позицію російської сторони "Бреши як можна гірше і наполягай на своїй брехливій позиції. Всупереч всьому. Навіть якщо кладуть на стіл протилежні факти". В даному випадку я очікую, що він буде продовжувати гнути свою лінію", - вважає Ар'єв.

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Сьогодні в резиденції Меркель в Берліні відбудеться фактично дві зустрічі. Спочатку Порошенко, Меркель і Олланд скоординували свої позиції, а потім на зустріч четвірки прибув Путін.