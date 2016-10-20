Путін не хоче звільняти українців з катівень російських в'язниць в рамках "Мінська-2"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Дійсно, якщо ви пам'ятаєте, саме Мінські домовленості є першоджерелом і головною дорожньою картою. Будь-які інші папери є спільним розумінням того, як виконувати ті самі хрестоматійні Мінські домовленості», - сказав Пєсков.

«У Мінських домовленостях йдеться про те, що на певній стадії відбудеться звільнення утримуваних осіб. У цьому контексті президент України сказав, що утримувані особи є на території РФ, але ці його слова були зустрінуті з повним незгодою з боку президента Путіна», - підкреслив він, відповідаючи на питання, як Кремль сприйняв ініціативу України повернути Сенцова, Сущенка та інших громадян України.

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«Така постановка питання є неприйнятною, недоречною. Зрозуміло, йдеться лише про осіб, які утримуються на території України, на території Донбасу», - заявив Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на прес-конференції за підсумками переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» у Берліні заявив, що Україна наполягає на звільненні заручників у форматі «всіх на всіх», у тому числі українців, що утримуються в РФ.