В Раді пропонують зібрати в окремий реєстр підприємства російських власників

Законопроект № 5292 «Про внесення змін до статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» внесений до Верховної Ради народними депутатами з УКРОПу Віталієм Купрієм, Тарасом Батенком, Іриною Констанкевич, Віктором Шевченком, Олександром Дубініним, Валентином Дідичем та Олександром Шевченком.

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Автори законопроекту зазначають, що у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України патріотично налаштовані громадяни відмовляються від товарів та послуг російських компаній, а українські підприємства прагнуть не співпрацювати з юридичними особами країни-агресора. Проте офіційної узагальненої інформації про кінцевих власників зареєстрованих в Україні юридичних осіб, які є резидентами РФ, не існує.

«Ми просимо, щоб інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, яка є резидентом Російської Федерації, була внесена в Єдиний державний реєстр юридичних осіб. Необхідно, щоб вівся окремий реєстр, і кожен міг подивитися ці дані. Тоді підприємства, які стоять на патріотичних позиціях, не працюватимуть з такими контрагентами, не підтримуватимуть економіку агресора. Фактично, це будуть своєрідні санкції», – пояснив один з авторів документа нардеп Тарас Батенко.

Нагадаємо, раніше народні депутати з УКРОПу зареєстрували в парламенті законопроект про запровадження секторальних санкцій проти Росії в банківській сфері.