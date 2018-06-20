Фрейд Клюєва і зоряна година Яценюка з жартами і гарбузами

Навіть якщо дострокові вибори відбудуться незабаром, і Яценюк не буде спікером, тепер має що пригадати в цьому не найпліднішому періоді своєї біографії. Він просто майстерно провів антикризовий закон. І нехай це відбулося з благословення Банкової і за активної допомоги Тимошенко, все одно Арсеній Петрович був в ударі. Члени уряду в своїй ложі виглядали на його тлі лише особами, що супроводжують Жаклін Кеннеді до Парижа.

Яценюк сипав дотепами («Немає депутата – немає поправки», «Товаришу, не збивайте з ритму весь парламент», на обурення Сергія Терьохіна щодо поправки для АПК: «обіцяли кожному депутатові по телиці видати», спікер джентльменськи зазначив: давайте шанобливіше і до депутатів, і до телиць). Яценюк не давав загрузнути в черговій поправці, де треба витягав з виступу потрібну правову формулу, яку одразу аргументував і ставив на голосування. Здається, не вірив очам, коли вона знаходила підтримку в 244 голоси, посміхався і одразу проробляв те саме з наступною поправкою. І ось в результат – до восьмої вечора закон, що відкриває доступ до ресурсів МВФ, був прийнятий в цілому, засідання закрите, а депутати радісні розбігалися хто куди, підігріті не тільки перспективою вікенду, а й власноручно зміненим календарним планом, згідно з яким наступний тиждень – робота в округах. (До Ради ходити не треба – для когось ще сім вихідних днів).

Закон України «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» на ранковому засіданні обговорювали більше трьох годин. Там було сто тридцять п`ять поправок. Він уміщував усі раніше обговорені пропозиції. В Україні буде стабілізаційний фонд (поправка Кабміну), а контролювати витрати стабфонду буде парламентський комітет банків і фінансової діяльності (поправка регіонала Сергія Клюєва). А голосували дві ці поправки одночасно пакетом, так запропонував спікер щоб уникнути «кидка». І хоч як чинили опір бютівці такому контролеві з боку комітету Сергія Клюєва, але – ніде дітися, проголосували.

Коли Сергій Клюєв пояснював навіщо потрібний парламентський контроль, він обмовився, і сказав: комітет фінансів і банківської діяльності повинен брати участь у процесі «контролю і розподілу коштів стабфонду», чим викликав сміх і репліку спікера: «Це - Фрейд». До речі, у Сергія Клюєва була ще одна поправка, яка не пройшла. Сергій Петрович хотів дати можливість стабфондові підтримувати і великий бізнес. Як він сам пояснив, «оскільки фінансова криза на Україні дуже серйозно розвивається, немає різниці, хто інвестує гроші в нове виробництво, чи то малий або середній бізнес, чи то бізнес більший, до того ж дуже важко розмежувати, де малий, де середній». Але поправка не пройшла.

Потім були проголосовані цілий ряд поправок щодо стабілізації банківської системи.

Не пройшли поправки Ірини Акимової про збільшення норми амортизації для підприємств гірничо-металургійного комплексу, або повернення норми про податкові векселі.

Ранкова засідання урвалося після спроби нашоукраїнки Ксенії Ляпіної внести поправку про голосування дострокових виборів. Бютівці звично рвонули до трибуни, готові її заблокувати, а спікер закрив уранішнє засідання і поїхав. За версією лідера фракції БЮТ Івана Кириленка, поїхав до Президента, умовляти того знімати поправку щодо фінансування дострокових виборів. І хоча сам спікер це заперечував, але на вечірньому засіданні, коли він все ж таки поставив на голосування поправку Ляпіної, БЮТ до трибуни вже не рвався, все виглядало спокійно, і здавалося, що питання фінансування виборів відкладене за домовленістю.

Між ранковим і вечірнім засіданням минуло більше чотирьох годин. За цей час Президент встиг публічно звинуватити депутатів, що вони контролюють контрабандні угруповання, бютівець віце-спікер Микола Томенко - дати по гарячих слідах на цю тему брифінг. Спочатку в очікуванні брифінгу він з цікавістю запитав кожного зустрічного, до якого контрабандного угрупування той належить. «Ви “хромые” чи “воробьи”? – цікавився віце-спікер навіть у журналістів. А потім на брифінгу розкрив страшну таємницю: СБУ (яка повідомила голову держави про нардепів - контрабандистів) просто постійно дурить Президента.

Ще з сесійного залу винесли гарбуз, сьогодні ж гелловін. Потім знову занесли. Гарбуз помандрував по столах депутатів, опинився у спікера, який привітав його словами: приберіть, у нас тут щодня гелловін.

Вечірнє засідання пройшло жваво, нардепи ще раз пройшлися по поправках і ухвалили закон в цілому.

Скажіть, - звернулися ми в кулуарах до депутата з фракції Регіонів Анатолія Кинаху, - чи достатній прийнятий пакет для оздоровлення реальної економіки?

- У законі вихолощено все, що стосується сектора реальної економіки. У влади немає розуміння системності й етапності кризових явищ. Цілий світ спочатку приймає рішення щодо стабілізації банківської системи (це і в Німеччині, і в Росії, і в Японії), а далі вживаються заходи задля недопущення охолодження економіки. У Японії розглядається питання зниження ставки кредитних ресурсів з 0,5 річних до 0,25% річних. У Європі ухвалюються цільові рішення щодо доступу до кредитних ресурсів, відпрацьовуються системи рефінансування. У нас теж потрібно думати про те, щоб не охолодити економіку. У нас ситуація гірша, ми експортно-орієнтована держава. Потрібний цілий комплекс заходів для ГМК, хімічної промисловості, АПК. А все було вихолощено. Передумови кризи у нас були сформовані раніше. Популістський бюджет, адміністративна ревальвація гривни і скасування податкового векселя. Раніше існував вексель на відтермінування платежу на півроку, а його одномоментно відмінили. Що виходить: завод почне працювати за рік-два, ще прибутку немає, а я мушу вже зараз перерахувати двадцять відсотків вартості його устаткування. При цьому зростає борг держави з ПДВ. І це називається підтримка реальної економіки? Таріел Васадзе, наприклад, пропонував не чіпати податок на транспортні засоби і відстрочити зміни в митних тарифах, пов`язаних з наші вступом до СОТ, оскільки у них контракти на рік. Він пропонував відновити кредитування, оскільки у них виробництво впало на сорок відсотків, адже одне робоче місце в автомобілебудуванні це сім робочих місць у суміжних галузях. І якщо попливе Васадзе – попливуть багато хто.

У кулуарах бютівці й нашоукраїнці щосили раділи прийнятому законові, наголошуючи, що вони зберегли більшість соціальних норм, знайшли формулу оздоровлення банківської системи і гарантували банківські внески.

Катерина Ващук з блоку Литвина мала вигляд цілком задоволений:

- Продовжено дію фіксованого податку в АПК. ПДВ відстояли таким чином, що він нараховується аграрним товаровиробникам, але не платиться, а накопичується на рахунку і використовується господарством для своїх потреб. Звільнено від ПДВ ввезення племінної худоби. Крім того, дотацію, яку раніше переробники платили господарствам і яка заборонена СОТ, тепер платитиме держава. Передбачений порядок, що селянам, які не можуть погасити кредити, пролонгується термін виплати відсотків і заборонено продавати техніку, щоб гасити кредити. І всі ці заходи дозволять заспокоїти сіло. Стабільна ситуація з оподаткуванням села вселяє довіру інвесторів і аграріїв, вони спокійно зможуть сіяти і планувати наступний рік.

Регіонал Василь Кисельов так резюмував ухвалення закону.

- Закон повинен принести якісь зрушення, все-таки рефінансування банків може якось зупинити падіння економіки. Але відновити обсяги виробництва вдасться дуже не скоро. І серйозною загрозою залишається те, на яких умовах нас кредитуватиме МВФ. Коли? З якою періодичністю виділятимуться гроші? Ми не знаємо цього, і саме тому наша фракція не голосувала закон у третьому читанні.

Маша Міщенко