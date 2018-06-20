Фрейд Клюєва і зоряна година Яценюка з жартами і гарбузами
Вечірнє засідання пройшло жваво, нардепи ще раз пройшлися по поправках і ухвалили антикризовий закон в цілому
|Арсеній Яценюк
Яценюк сипав дотепами («Немає депутата – немає поправки», «Товаришу, не збивайте з ритму весь парламент», на обурення Сергія Терьохіна щодо поправки для АПК: «обіцяли кожному депутатові по телиці видати», спікер джентльменськи зазначив: давайте шанобливіше і до депутатів, і до телиць). Яценюк не давав загрузнути в черговій поправці, де треба витягав з виступу потрібну правову формулу, яку одразу аргументував і ставив на голосування. Здається, не вірив очам, коли вона знаходила підтримку в 244 голоси, посміхався і одразу проробляв те саме з наступною поправкою. І ось в результат – до восьмої вечора закон, що відкриває доступ до ресурсів МВФ, був прийнятий в цілому, засідання закрите, а депутати радісні розбігалися хто куди, підігріті не тільки перспективою вікенду, а й власноручно зміненим календарним планом, згідно з яким наступний тиждень – робота в округах. (До Ради ходити не треба – для когось ще сім вихідних днів).
Закон України «Про першочергові заходи із запобігання негативним наслідкам фінансової кризи і про внесення змін до деяких законодавчих актів України» на ранковому засіданні обговорювали більше трьох годин. Там було сто тридцять п`ять поправок. Він уміщував усі раніше обговорені пропозиції. В Україні буде стабілізаційний фонд (поправка Кабміну), а контролювати витрати стабфонду буде парламентський комітет банків і фінансової діяльності (поправка регіонала Сергія Клюєва). А голосували дві ці поправки одночасно пакетом, так запропонував спікер щоб уникнути «кидка». І хоч як чинили опір бютівці такому контролеві з боку комітету Сергія Клюєва, але – ніде дітися, проголосували.
|Сергій Клюєв
Потім були проголосовані цілий ряд поправок щодо стабілізації банківської системи.
Не пройшли поправки Ірини Акимової про збільшення норми амортизації для підприємств гірничо-металургійного комплексу, або повернення норми про податкові векселі.
Ранкова засідання урвалося після спроби нашоукраїнки Ксенії Ляпіної внести поправку про голосування дострокових виборів. Бютівці звично рвонули до трибуни, готові її заблокувати, а спікер закрив уранішнє засідання і поїхав. За версією лідера фракції БЮТ Івана Кириленка, поїхав до Президента, умовляти того знімати поправку щодо фінансування дострокових виборів. І хоча сам спікер це заперечував, але на вечірньому засіданні, коли він все ж таки поставив на голосування поправку Ляпіної, БЮТ до трибуни вже не рвався, все виглядало спокійно, і здавалося, що питання фінансування виборів відкладене за домовленістю.
Між ранковим і вечірнім засіданням минуло більше чотирьох годин. За цей час Президент встиг публічно звинуватити депутатів, що вони контролюють контрабандні угруповання, бютівець віце-спікер Микола Томенко - дати по гарячих слідах на цю тему брифінг. Спочатку в очікуванні брифінгу він з цікавістю запитав кожного зустрічного, до якого контрабандного угрупування той належить. «Ви “хромые” чи “воробьи”? – цікавився віце-спікер навіть у журналістів. А потім на брифінгу розкрив страшну таємницю: СБУ (яка повідомила голову держави про нардепів - контрабандистів) просто постійно дурить Президента.
Ще з сесійного залу винесли гарбуз, сьогодні ж гелловін. Потім знову занесли. Гарбуз помандрував по столах депутатів, опинився у спікера, який привітав його словами: приберіть, у нас тут щодня гелловін.
Вечірнє засідання пройшло жваво, нардепи ще раз пройшлися по поправках і ухвалили закон в цілому.
Скажіть, - звернулися ми в кулуарах до депутата з фракції Регіонів Анатолія Кинаху, - чи достатній прийнятий пакет для оздоровлення реальної економіки?
- У законі вихолощено все, що стосується сектора реальної економіки. У влади немає розуміння системності й етапності кризових явищ. Цілий світ спочатку приймає рішення щодо стабілізації банківської системи (це і в Німеччині, і в Росії, і в Японії), а далі вживаються заходи задля недопущення охолодження економіки. У Японії розглядається питання зниження ставки кредитних ресурсів з 0,5 річних до 0,25% річних. У Європі ухвалюються цільові рішення щодо доступу до кредитних ресурсів, відпрацьовуються системи рефінансування. У нас теж потрібно думати про те, щоб не охолодити економіку. У нас ситуація гірша, ми експортно-орієнтована держава. Потрібний цілий комплекс заходів для ГМК, хімічної промисловості, АПК. А все було вихолощено. Передумови кризи у нас були сформовані раніше. Популістський бюджет, адміністративна ревальвація гривни і скасування податкового векселя. Раніше існував вексель на відтермінування платежу на півроку, а його одномоментно відмінили. Що виходить: завод почне працювати за рік-два, ще прибутку немає, а я мушу вже зараз перерахувати двадцять відсотків вартості його устаткування. При цьому зростає борг держави з ПДВ. І це називається підтримка реальної економіки? Таріел Васадзе, наприклад, пропонував не чіпати податок на транспортні засоби і відстрочити зміни в митних тарифах, пов`язаних з наші вступом до СОТ, оскільки у них контракти на рік. Він пропонував відновити кредитування, оскільки у них виробництво впало на сорок відсотків, адже одне робоче місце в автомобілебудуванні це сім робочих місць у суміжних галузях. І якщо попливе Васадзе – попливуть багато хто.
У кулуарах бютівці й нашоукраїнці щосили раділи прийнятому законові, наголошуючи, що вони зберегли більшість соціальних норм, знайшли формулу оздоровлення банківської системи і гарантували банківські внески.
Катерина Ващук з блоку Литвина мала вигляд цілком задоволений:
|Катерина ВАЩУК
Регіонал Василь Кисельов так резюмував ухвалення закону.
- Закон повинен принести якісь зрушення, все-таки рефінансування банків може якось зупинити падіння економіки. Але відновити обсяги виробництва вдасться дуже не скоро. І серйозною загрозою залишається те, на яких умовах нас кредитуватиме МВФ. Коли? З якою періодичністю виділятимуться гроші? Ми не знаємо цього, і саме тому наша фракція не голосувала закон у третьому читанні.
Маша Міщенко