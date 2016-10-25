Розкішні апартаменти, будинки та палаци друзів Януковича - "Гроші" навідались у гості
05:47, 25 жовтня 2016Політика
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Вже майже три роки, як розкішні квартири й палаци Арбузових, Ставицьких, Азарових та інших арештовані, втім жоден з них досі не конфіскований.
Розкішні апартаменти, будинки та палаци друзів Януковича / скріншот
Найцікавіше, що за роки бездіяльності влади у деяких арештованих будинках якимось дивом вже з’являються нові мешканці.
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Журналісти програми “Гроші” розкажуть, хто там живе.
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