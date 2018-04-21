Емоційні суперечки і можливість розколу в Нашій Україні

Астрологічний прогноз на тиждень

Що було

Цитата з минулого прогнозу: "Ситуація, пов`язана з рішенням Кабінету міністрів про зміну регламенту, навряд чи викличе нерозв`язний конфлікт в структурах влади… Вже починаючи з середини цього тижня, а також в його кінці або на початку наступного тижня повинні бути ухвалені певні рішення, що стабілізують ситуацію. Ці рішення виглядають як процедурні або договірні".

Цьому прогнозу відповідала ситуація переговорів про розширення парламентської коаліції. Розв`язувалися процедурні питання, з перспективою укладення договору. На даний момент, судячи з інформації в ЗМІ, основні питання узгоджені, і цього тижня планується підписання договору.

Цитата: "Друга найважливіша подія, яка є продовженням минулого тижня, – переговори з газових питань… Нагадаємо, що такою подією стала поїздка Януковича до Росії, коли проходили переговори про поставки газу до України. У подальшому стане ще очевиднішим, що Янукович – один з найактивніших учасників вирішення цих питань". Минулого тижня стало відомо, що ахметовський холдинг "System Capital Management" одержав право на прямі закупівлі енергоносіїв для промислових потреб.

Що буде

На цьому тижні основні події будуть пов`язані зі вступом "Нашої України" в широку коаліцію і формуванням опозиції. Впродовж двох тижнів ці питання розв`язуються із змінним успіхом. На позаминулому тижні прогнозувалася складна ситуація у зв`язку з умовами, висунутими "Нашою Україною" в процесі обговорення її вступу до коаліції, а минулого тижня були знайдені деякі компроміси. Але на цьому тижні створиться складна ситуація, по якій поки що немає компромісів. З астрологічної точки зору ці умови виглядають, як спроба компенсувати втрату впливу на економіку після формування нового Кабінету міністрів. Саме економічна складова нового коаліційного договору може викликати на цьому тижні сильні суперечки.

Ця ситуація викличе суперечки і в самій "Нашій Україні". Ймовірність того, що депутати увійдуть до різних угрупувань, створить дійсно серйозні проблеми для блоку. Але на цьому тижні вони виглядають, швидше, як емоційні суперечки. А реальні результати цих суперечок ми зможемо побачити тільки в третій декаді вересня.

Проте, і цього тижня, і в останній декаді поточного місяця сили цих суперечок недостатньо, щоб створити серйозну кризу або остаточний розкол в блоці, хоча і можливостей для пошуку компромісів не видно. Швидше за все, ця ситуація збережеться в такому стані до 2007 року – тоді буде вирішуватися, чи зможе "Наша Україна" подолати ці розбіжності.

Крім того, в другій половині 2007 року складеться ситуація, в якій Віктора Януковича дуже турбуватимуть економічні питання, можливо, пов`язані з енергетичним забезпеченням України.

Вадим Феофанов, астролог