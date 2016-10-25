Борис Філатов: Дніпро прагне стати лідером з використання системи ProZorro в Україні

Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов під час прес-конференції 25 жовтня. Завдяки ProZorro в Дніпрі вдалося зекономити близько 53 млн грн бюджетних коштів.

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«Ми намагатимемося не просто увійти до трійки лідерів, а вийти на перше місце. Чим більше звучить обурень, що ми робимо щось неправильно, тим більше в нас можливостей покращити результат. Ми подолаємо всі виклики та складнощі», – заявив Борис Філатов. Керівник міста також додав, що наразі мерія активно вирішує проблему з навчанням користувачів ProZorro. До кінця тижня спеціальні курси пройдуть загалом 130 слухачів.

Борис Філатов подякував за підтримку у впровадженні системи представникам Міністерства економічного розвитку та торгівлі і вручив почесні грамоти найуспішнішим користувачам ProZorro в Дніпрі.

Керівник департаменту державних закупівель Міністерства економічного розвитку та торгівлі Олександр Стародубцев назвав динаміку міськради Дніпра в рейтингу користувачів ProZorro космічним стрибком. «ProZorro – елемент моніторингу та прозорості. І для того, щоб система працювала ефективно, необхідна активна участь влади, бізнесу та громадянського суспільства. Коли між цими ключовими суб'єктами є порозуміння і взаємодія, тоді все вдається. Тут у влади є бажання робити це. Дніпро – молодці, приклад для всієї країни», – підкреслив посадовець.