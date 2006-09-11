Наша Україна або увійде до коаліції в повному складі, або взагалі не увійде

Блок «Наша Україна» або увійде до широкої коаліції в повному складі, або взагалі не увійде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам один з лідерів «Нашої України» Петро ПОРОШЕНКО.

За його словами, рішення про входження в широку коаліцію має приймати вся фракція.

«Вся фракція або увійде, або вся фракція не увійде, і це залежить від ефективності проведення переговорного процесу», - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він нагадав, що «Наша Україна» сформувала робочу групу, яка проводить переговори з цього питання. Сьогодні планується засідання робочої групи.

За словами депутата, не можна сказати, що переговори проходять “дуже гладко”, оскільки були розбіжності і щодо назви коаліції, і щодо принципів її формування, принципово ставилося питання про включення положень Універсалу національної єдності до коаліційної угоди.

П.ПОРОШЕНКО висловив думку, що сьогодні є малоймовірним підписання угоди про створення коаліції, тим більше, що сьогодні трагічна дата – 11 вересня.

Водночас, він зауважив, що «Наша Україна» абсолютно щиро і чесно веде переговори. «Наша Україна» абсолютно прозоро висунула свої вимоги, своє бачення. У змістовній частині компроміс знайдемо», - наголосив П.ПОРОШЕНКО.

Він ще раз підкреслив, що зараз ведуться переговори про створення коаліції за участю «Нашої України», і ще зарано говорити про результати. За словами депутата, між учасниками перегорів немає суперечностей.