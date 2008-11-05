Ющенко: за сім днів ми маємо вирішити проблему Промінвестбанку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає Міністерство фінансів та Міністерство економіки остаточно вирішити проблему «Промінвестбанку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО заявив під час зустрічі з міністром фінансів Віктором ПИНЗЕНИКОМ та міністром економіки Богданом ДАНИЛИШИНИМ, яка відбулась сьогодні у Секретаріаті Президента.

Президент закликав В.ПІНЗЕНИКА особисто проконтролювати вирішення проблеми «Промінвестбанку». «За найближчі сім днів ми маємо вирішити проблему «Промінвестбанку», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що до 14 листопада цей банк отримає «перший фінансовий транш». При цьому він додав, що згідно з даними «Нацбанку», вчора було вперше зафіксовано збільшення вкладів у цей банк. За його словами, «ми зафіксували позиції», і тепер важливо, щоб цей позитивний процес було продовжено.

Як повідомлялося, 30 вересня Національний банк України прийняв рішення про виділення «Промінвестбанку» (ПІБ) стабілізаційного обсягу коштів у вигляді кредитної лінії на загальну суму 5 млрд. грн.

Причиною погіршення фінансового стану ПІБ стала рейдерська атака, що спровокувала дострокове відкликання вкладів населення, а це, у свою чергу, викликало ускладнення при проведенні платежів.

30 жовтня керівник СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що в дестабілізації ситуації в «Промінвестбанку» брали участь «одна з фінансових промислових російських груп» і «громадяни України з депутатським статусом».